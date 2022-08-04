Число пострадавших в ДТП с электросамокатами в России выросло почти втрое

За первую половину 2022 года в России было зарегистрировано 370 ДТП с участием людей, передвигавшихся на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, сегвеи, моноколеса и другие. По сравнению с тем же периодом 2021 года эта цифра выросла почти втрое — на
В авариях с участием СИМ с января по июнь погибли 6 человек и пострадали 382. Это вдвое больше погибших и на
Больше всего аварий с участием СИМ произошло в Москве и Петербурге — 94 и 57 соответственно. Далее следуют Краснодарский край (26 ДТП), Нижегородская (18), Свердловская (16) и Кемеровская (11) области и Татарстан (10). Смертельные случаи произошли в Москве, Ленобласти, Липецкой, Ростовской и Свердловской областях и Чувашии. Более двух третей попавших в ДТП (