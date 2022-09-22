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    Рыбалка по-питерски. Петербуржец снял, как Обводный «рождает» самокаты

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    1 комментарий

    Читатель «Фонтанки» Александр

    Арендные электросамокаты продолжают покорять странные и труднодоступные места Петербурга. Днем 22 сентября очевидец заметил, как их вылавливали из канала.

    Целую спасательную операцию запечатлел у Предтеченского моста читатель «Фонтанки» Александр. Водолаз и несколько мужчин с тросом вылавливали из Обводного канала электросамокаты. Достали как минимум два. «Электросамокаты не производят в Китае, их рождает Обводный канал», — шутит очевидец.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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    Судя по внешнему виду, досталось в этот раз самокатам «Яндекса». «Фонтанка» запросила комментарий у компании.

    Этой осенью прокатным самокатам достается не впервые. В районе площади Мужества кто-то «завершил аренду», запихав электросамокат в урну. На проспекте Солидарности еще один повесили на ветку дерева, а на улице Солдата Корзуна — запихали на крышу остановочного павильона.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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