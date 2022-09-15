На Солидарности электросамокат повесили на дерево

Очередная «инсталляция» с использованием электросамоката появилась на проспекте Солидарности, 3, в Невском районе Петербурга.
Фотографии очевидцев, на которых запечатлён закинутый на дерево самокат «Яндекса», публикует 15 сентября группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Злоумышленников не смутил вес устройства.
В комментариях подписчики спорят: кто-то одобряет этот хулиганский акт, кто-то порицает. «Пока не будет контроля за парковкой самокатов, народ будет именно так вымещать злобу», — считает один из подписчиков. Действительно, жалоб на неправильную парковку этого вида транспорта много. 6 сентября у сада Жореса Алферова электросамокат уложили в урну.