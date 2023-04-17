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    Снег сошёл, и парки Петербурга превратились в помойки

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    В парках и скверах снег лежит дольше, чем на улицах, но теперь он растаял — и взоры жителей культурной столицы услаждают следы жизнедеятельности соседей.

    Парк Есенина, расположенный на перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков, превращается в помойку, сетует читательница «Фонтанки» Юлия 17 апреля.

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    Удельный парк выглядит ещё плачевнее. Фотографии и видео публикует сообщество «Удельный парк» во «ВКонтакте». По словам горожан, в парке сильно не хватает урн, те, что есть, очень маленькие, а помойки переполнены. В итоге посетители встают перед выбором: выкинуть мусор в канаву или положить себе в карман. Многие, к сожалению, выбирают первый вариант. Причём отдельные участки парка подпадают под управление разных организаций и выглядят по-разному, отмечает фотограф Антон Кубышкин.

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