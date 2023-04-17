Снег сошёл, и парки Петербурга превратились в помойки

В парках и скверах снег лежит дольше, чем на улицах, но теперь он растаял — и взоры жителей культурной столицы услаждают следы жизнедеятельности соседей.



Парк Есенина, расположенный на перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков, превращается в помойку, сетует читательница «Фонтанки» Юлия 17 апреля.

