    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, ю-з

    770мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.4eur90.29

    В Петербурге начали появляться «инсталляции» с самокатами. Кто-то «доработал» фонтан у «Горьковской»

    988
    3 комментария

    Открытие сезона самокатов в культурной столице означает не только рост числа ДТП, но и появление разного рода «инсталляций». Одну такую заметила читательница «Фонтанки» Леся на Петроградской стороне 8 апреля.

    Фото: читательница «Фонтанки» Леся
    ПоделитьсяПоделиться

    На Каменоостровском проспекте, у пересечения с Малой Посадской, самокат городского кикшеринга водрузили на конструкции фонтана «Лебединое озеро», рассказывает Леся. Отметим, что такие действия могут привести к повреждению и фонтана, и транспортного средства.

    ДТП с самокатами тоже уже происходят. 6 апреля на Невском проспекте троллейбус сбил школьника, выехавшего на дорогу на красный.

    Как раз сегодня МЧС напомнило правила эксплуатации электросамокатов. На них нельзя ездить детям до 14 лет, возить пассажиров (можно детей, но со специальными креслами). Запрещено использовать их во время дождя, нарушать режим зарядки, самостоятельно разбирать и модернизировать.

    Фото: читательница «Фонтанки» Леся

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СамокатСамокатыЭлектросамокатыХулиганствоВандализмДТП с самокатом
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close