В Петербурге начали появляться «инсталляции» с самокатами. Кто-то «доработал» фонтан у «Горьковской»

Открытие сезона самокатов в культурной столице означает не только рост числа ДТП, но и появление разного рода «инсталляций». Одну такую заметила читательница «Фонтанки» Леся на Петроградской стороне 8 апреля.

На Каменоостровском проспекте, у пересечения с Малой Посадской, самокат городского кикшеринга водрузили на конструкции фонтана «Лебединое озеро», рассказывает Леся. Отметим, что такие действия могут привести к повреждению и фонтана, и транспортного средства.

ДТП с самокатами тоже уже происходят. 6 апреля на Невском проспекте троллейбус сбил школьника, выехавшего на дорогу на красный.



Как раз сегодня МЧС напомнило правила эксплуатации электросамокатов. На них нельзя ездить детям до 14 лет, возить пассажиров (можно детей, но со специальными креслами). Запрещено использовать их во время дождя, нарушать режим зарядки, самостоятельно разбирать и модернизировать.

