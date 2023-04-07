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    Кто не прав? Мальчик на самокате выехал на Невский на красный и попал под троллейбус

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    ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП с подростком в Центральном районе Петербурга. Некоторые детали стали известны «Фонтанке» 7 апреля.

    Как уже сообщалось, вчера в 16:48 на Невском проспекте, 177, у площади Александра Невского, троллейбус наехал на 14-летнего школьника, который двигался на самокате. Мальчик был один, без родителей. По предварительной версии, подросток выехал на пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора и троллейбус — тоже на запрещающий.

    Похожую версию озвучивали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Троллейбус заканчивал проезд пешеходного перехода, когда он передним свесом заехал ЗА пешеходный переход, и этот момент произошел на только-только включившийся красный сигнал. В это время ПЕШЕХОДНЫЙ светофор горел ещё КРАСНЫМ», — рассказывает очевидец Максим. Он подчёркивает, что подросток ехал и спрыгнул «не на «зебре», а гораздо дальше неё».

    Ребёнка доставили в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести — с различными травмами. Про водителя троллейбуса «Фонтанке» известно, что он в прошлом и этом году ни разу не привлекался за нарушения ПДД.

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