14-летний самокатчик, попавший под троллейбус в центре Петербурга, госпитализирован

Пострадавшему на площади Александра Невского самокатчику всего лишь 14 лет. Об этом «Фонтанке» 6 апреля рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель троллейбуса № 22, по данным пресс-службы главного управления, наехал на подростка «по неустановленным причинам» в 16:45. В этот момент юноша двигался на самокате.

«В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, других пострадавших нет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», — добавили в главке полиции.