    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    0 м/с, штиль

    772мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.67eur88.13

    14-летний самокатчик, попавший под троллейбус в центре Петербурга, госпитализирован

    2457
    14 комментариев

    Пострадавшему на площади Александра Невского самокатчику всего лишь 14 лет. Об этом «Фонтанке» 6 апреля рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель троллейбуса № 22, по данным пресс-службы главного управления, наехал на подростка «по неустановленным причинам» в 16:45. В этот момент юноша двигался на самокате.

    «В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, других пострадавших нет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», — добавили в главке полиции.

    Ранее «Фонтанка» публиковала фотографии с места ДТП.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПЭлектросамокат
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 14

    VKuser111594006 Апр 2023 в 21:29
    Давно запретить надо эти самокаты. Как это недавно сделали в Париже.
    +1−0
    triton197706 Апр 2023 в 21:29
    Досамокатился...
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 21:21
    Жаль, что не на глушняк...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close