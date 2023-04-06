В центре Петербурга самокатчик угодил под троллейбус

Авария с участием самокатчика произошла в центре Петербурга 6 апреля. На улице Александра Невского пользователь кикшеринга угодил под колеса троллейбуса. Об этом рассказал подписчик паблика «ДТП и ЧП».
Судя по кадрам, пострадавший самокатчик остался лежать недалеко от перехода, а его средство передвижения общественный транспорт протащил дальше.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сезон самокатов начался в городе пару недель назад. Практически сразу же появились и пострадавшие — на 6-й Красноармейской ребенка сбила женщина.