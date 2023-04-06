В центре Петербурга самокатчик угодил под троллейбус

Авария с участием самокатчика произошла в центре Петербурга 6 апреля. На улице Александра Невского пользователь кикшеринга угодил под колеса троллейбуса. Об этом рассказал подписчик паблика «ДТП и ЧП».

Судя по кадрам, пострадавший самокатчик остался лежать недалеко от перехода, а его средство передвижения общественный транспорт протащил дальше.