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    В центре Петербурга самокатчик угодил под троллейбус

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    16 комментариев

    Авария с участием самокатчика произошла в центре Петербурга 6 апреля. На улице Александра Невского пользователь кикшеринга угодил под колеса троллейбуса. Об этом рассказал подписчик паблика «ДТП и ЧП».

    Судя по кадрам, пострадавший самокатчик остался лежать недалеко от перехода, а его средство передвижения общественный транспорт протащил дальше.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сезон самокатов начался в городе пару недель назад. Практически сразу же появились и пострадавшие — на 6-й Красноармейской ребенка сбила женщина.

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    ДТПЭлектросамокат
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    Комментарии 16

    Марти МакФлай06 Апр 2023 в 20:08
    Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог, троллейбус, который идет на аосток. (c)
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 20:08
    Это не сенсация. Вот если бы троллейбус попал под самокат...
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 20:07
    Ну вот есть же и хорошие новости
    +2−0
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