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    Минэкономразвития: курс доллара к концу года составит 77 рублей

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    Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на слова представителя министерства.

    По сценарным условиям, которые разработало Минэкономразвития, среднее значение курса доллара в 2023 году будет на уровне 76,5 рубля, в 2024 году — 76,8 рубля, а в 2025 и 2026 годах — на уровне 77,6 и 78,8 рубля за доллар соответственно.

    При этом сентябрьские прогнозы министерства были более оптимистичными: курс доллара в 2023 году — 68,3 рубля, в 2024 году — 70,9 рубля, в 2025 году — 72,2 рубля.

    Впервые за год заметное падение курс рубля показал 7 апреля: доллар в ходе торгов поднялся выше 83 рублей, а евро — выше 91 рубля впервые с апреля прошлого года.

    «Фонтанка» собрала прогнозы экономистов: эксперты связывают падение национальной валюты с оттоком капиталов, но считают, что в ближайшие месяцы курс рубля вырастет — это будет связано, в том числе, и с ожидаемым подорожанием нефти.

    Также «Фонтанка» рассказывала о том, чего ждать от скачков валют и грядет ли повышение цен.

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