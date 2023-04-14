Минэкономразвития: курс доллара к концу года составит 77 рублей

Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на слова представителя министерства.



По сценарным условиям, которые разработало Минэкономразвития, среднее значение курса доллара в 2023 году будет на уровне 76,5 рубля, в 2024 году — 76,8 рубля, а в 2025 и 2026 годах — на уровне 77,6 и 78,8 рубля за доллар соответственно.

При этом сентябрьские прогнозы министерства были более оптимистичными: курс доллара в 2023 году — 68,3 рубля, в 2024 году — 70,9 рубля, в 2025 году — 72,2 рубля.