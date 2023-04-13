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    В Петербурге определили приоритетные трамвайные проекты. Литейного проспекта там нет

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    На совещании в петербургском комитете по транспорту были определены приоритетные новые трамвайные маршруты. Среди них — направления на юго-западе и в Колпино.

    По данным «Фонтанки», совещание прошло на прошлой неделе. Среди приоритетных оказались трамвайные маршруты Колпино — Шушары и Рыбацкое — Колпино, а также направления к ЖК «Цветной город» и ЖК «Балтийская жемчужина». Кроме того, одобрено возвращение трамвайных путей на участок Пискаревского проспекта, с которого они были сняты более 15 лет назад. Это не относится к Литейному проспекту: пути там сохранились, но трамвай запускать комтранс не настроен.

    Теперь КРТИ и Центр транспортного планирования должны оценить стоимость проектов и инициировать их включение в госпрограмму. О том, какие еще маршруты одобрили и почему троллейбус в теории могут запустить по ЗСД, читайте в материале «Фонтанки».

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