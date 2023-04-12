Силовики отрабатывают вопрос. Падение метеорита на Урале оказалось инсценировкой

МЧС не подтвердило падение метеорита в городе Богданович Свердловской области. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба ведомства, передает РБК.

«Сообщаем, что в пожарно-спасательные службы информация о подобных происшествиях не поступала», — говорится в сообщении ведомства.

На своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Нейфельд назвал произошедшее фейком и поздравил всех с Днем космонавтики (12 апреля).

«Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно.