Силовики отрабатывают вопрос. Падение метеорита на Урале оказалось инсценировкой

МЧС не подтвердило падение метеорита в городе Богданович Свердловской области. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба ведомства, передает РБК.
«Сообщаем, что в пожарно-спасательные службы информация о подобных происшествиях не поступала», — говорится в сообщении ведомства.
На своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Нейфельд назвал произошедшее фейком и поздравил всех с Днем космонавтики (12 апреля).
«Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно.
Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал Нейфельд.
Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», ролики якобы с реакцией местных жителей на падение метеорита в предложки редакций прислали SMM-специалисты, молодые актеры, операторы и их знакомые.
«Ролики с «падением метеорита» являются частью «вирусной кампании», — говорится в посте.
О том, что в небе над Богдановичем в Свердловской области пролетело нечто похожее на метеорит, сообщили региональные СМИ.