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    Силовики отрабатывают вопрос. Падение метеорита на Урале оказалось инсценировкой

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    МЧС не подтвердило падение метеорита в городе Богданович Свердловской области. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба ведомства, передает РБК.

    «Сообщаем, что в пожарно-спасательные службы информация о подобных происшествиях не поступала», — говорится в сообщении ведомства.

    На своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Нейфельд назвал произошедшее фейком и поздравил всех с Днем космонавтики (12 апреля).

    «Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно.

    Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал Нейфельд.

    Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», ролики якобы с реакцией местных жителей на падение метеорита в предложки редакций прислали SMM-специалисты, молодые актеры, операторы и их знакомые.

    «Ролики с «падением метеорита» являются частью «вирусной кампании», — говорится в посте.

    О том, что в небе над Богдановичем в Свердловской области пролетело нечто похожее на метеорит, сообщили региональные СМИ.

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    Свердловская областьМетеоритФейк
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