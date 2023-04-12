На Урале прогремел взрыв после падения яркого объекта, похожего на метеорит

В городе Богданович в Свердловской области в небе пролетело нечто похожее на метеорит. Впоследствии прогремел взрыв. Об этом 12 апреля сообщает E1.RU.
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Один из очевидцев наблюдал за салютом, когда на ночном небосводе показался яркий объект.
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По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, только железные метеориты могут лететь на высокой скорости до самой земли. Подобные явления редки. Каменные метеориты, например, на высоте чуть более 10 км начинают резко тормозить и падают как обычные камни.