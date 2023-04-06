Мобилизованным дали по три года колонии за отказ участвовать в спецоперации: новости СВО за 6 апреля

Мобилизованных задержали еще в ноябре 2022 года ВесьМа / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 апреля.



В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планируемое размещение ядерного оружия в Белоруссии — это ответ на приближение НАТО к границам России.

— НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону, — сказал Песков. — Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить.

4 апреля стало известно о том, что Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31-м членом военно-политического альянса. Также пресс-секретарь президента прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. Представитель Кремля заявил, что ситуация с Украиной сложная и не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования. — В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования, исходя из той позиции и официальной, и неофициальной, которая декларируется из Киева. И пока иных путей для нас, кроме как продолжение СВО, нет, — сказал Песков журналистам.



Песков добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг.

Госдума приняла проект о бесплатной юридической помощи участникам СВО Госдума приняла в первом чтении законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Документ внесла в палату группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.



Согласно документу, право на получение бесплатной юридической помощи предоставят:

военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции;

военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в защите приграничных территорий РФ;

мобилизованным;

добровольцам;

членам семей всех вышеуказанных категорий.

— Мы считаем, что в условиях специальной военной операции расширение программы бесплатной юридической помощи — это необходимая мера, — сказал журналистам первый замглавы думской фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. В Брянской области задержали украинских диверсантов Погрануправление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения 20 украинских диверсантов в Россию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

— Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек, — написал Богомаз. — Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение.

Погарский район расположен на юге Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины. Для Кара-Мурзы* попросили 25 лет заключения по делу о госизмене Прокурор попросил приговорить публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией, сообщила MSK1.RU его адвокат Мария Эйсмонт. — Ему запросили 25 лет. Это совокупно по трем статьям. Это рекорд, — сказала в разговоре с порталом защитница. — Владимир сам запрос встретил совершенно спокойно, он ожидал примерно такого же. Его, конечно, очень огорчает, что процесс закрыт. Он считает, и я согласна с ним, что там нечего закрывать, речь идет о публичных общедоступных выступлениях. Но, к сожалению, он закрыт, и мы не можем много что рассказывать.



Владимир Кара-Мурза* находится в СИЗО с апреля 2022 года по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Следствие считает, публицист сообщил ложную информацию про СВО во время своего выступления в палате представителей штата Аризона.

Позже его обвинили по делу о руководстве «нежелательной» организацией, а затем предъявили обвинение в госизмене.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом в 2022 году.

Мобилизованным дали по три года за отказ участвовать в СВО Двое мобилизованных — Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов — получили по три года колонии за отказ выполнить приказ об участии в боевых действиях в рамках спецоперации, апелляционная инстанция согласилась с судом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дегтярева и Селиванова мобилизовали в конце сентября 2022 года. В ноябре они не исполнили приказ начальника части о получении оружия и средств индивидуальной бронезащиты и об отправлении к местам выполнения спецзадач «для восполнения некомплекта подразделений». В материалах уголовного дела утоняется, что сначала они отказались устно, затем подали рапорты.



Момент задержания мобилизованных при построении разошелся по Сети еще в ноябре 2022 года ВесьМа / T.me

Курский гарнизонный военный суд 22 декабря вынес приговор по статье за отказ выполнять приказ в составе группы, повлекший тяжкие последствия. Адвокат одного из осужденных подал апелляцию, он просил смягчить приговор из-за признания вины и готовности вернуться в зону СВО. По его мнению, командир части намеренно спросил, есть ли кто-то, кто не желает выполнять приказ, чем спровоцировал Дегтярева и Селиванова. Апелляционная инстанция отказала в изменении наказания.

В ноябре 2022 года в телеграм-каналах разошелся ролик с задержанием мобилизованных в белгородской части при построении на плацу.