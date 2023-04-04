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    Показания Дарьи Треповой

    Китай откроет визовые центры в Петербурге и Москве

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    Китай готовится открыть в Петербурге свои визовые центры, чтобы быстрее принимать и обрабатывать заявки на визы от россиян. Подготовка к запуску закончена, идут согласования, сообщили в генконсульстве КНР в Петербурге.

    Как говорится в сообщении генконсульства от 4 апреля в Telegram, «в целях повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз, Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге». Китайские визовые центры закончили подготовительную работу, и теперь ведутся переговоры с российскими партнерами, после которых они могут открыться в кратчайшие сроки.

    Получение турвизы в Китай сложный и долгий процесс — очереди растянулись до лета. «Фонтанка» подробно описывала причину этого явления и варианты решения в этом материале.

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