    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    769мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    Взрыв на Университетской

    Взрыв на Университетской набережной. Что известно на данный момент?

    10040
    5 комментариев
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), число пострадавших к утру 3 апреля увеличилось до 32 человек.

    Около полуночи было известно о 30 пострадавших. Из них 24 госпитализировали, еще шесть человек обратились за помощью самостоятельно. Как писала «Фонтанка», среди раненых есть 14-летняя девочка — ее прооперировали.

    Девушку, которую считают причастной к взрыву в кафе на Университетской набережной и убийству Владлена Татарского, МВД объявило в розыск. По данным ведомства, ее зовут Дарья Трепова. Она родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года.

    Фото: МВД
    ПоделитьсяПоделиться

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о взрыве в петербургском кафе на Университетской набережной в Главное следственное управление СК РФ. Расследовать дело будут следователи из Москвы.

    На месте гибели Владлена Татарского появился стихийный мемориал. К кафе на Университетской набережной несут цветы.

    Взрыв на Университетской набережной и убийство военкора Владлена Татарского: что известно?

    Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25. Здесь проходил вечер встречи с ним, который организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронта Z». Мероприятие было анонсировано 2 апреля в 17:00, вход был свободным. Что известно о военкоре Владлене Татарском — читайте здесь.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую ему вручила девушка. В квартире, где она жила, проведён обыск. В настоящее время Дарью Трепову продолжают разыскивать. Ее телефон выключен. Собрали всё, что известно о подозреваемой.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: МВД

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владлен ТатарскийВзрыв на Университетской набережной
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close