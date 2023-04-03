Взрыв на Университетской набережной. Что известно на данный момент?

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), число пострадавших к утру 3 апреля увеличилось до 32 человек.

Около полуночи было известно о 30 пострадавших. Из них 24 госпитализировали, еще шесть человек обратились за помощью самостоятельно. Как писала «Фонтанка», среди раненых есть 14-летняя девочка — ее прооперировали.



Девушку, которую считают причастной к взрыву в кафе на Университетской набережной и убийству Владлена Татарского, МВД объявило в розыск. По данным ведомства, ее зовут Дарья Трепова. Она родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года .

Фото: МВД Поделиться Поделиться





Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о взрыве в петербургском кафе на Университетской набережной в Главное следственное управление СК РФ. Расследовать дело будут следователи из Москвы.

На месте гибели Владлена Татарского появился стихийный мемориал. К кафе на Университетской набережной несут цветы.

Взрыв на Университетской набережной и убийство военкора Владлена Татарского: что известно? Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25. Здесь проходил вечер встречи с ним, который организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронта Z». Мероприятие было анонсировано 2 апреля в 17:00, вход был свободным. Что известно о военкоре Владлене Татарском — читайте здесь.

Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую ему вручила девушка. В квартире, где она жила, проведён обыск. В настоящее время Дарью Трепову продолжают разыскивать. Ее телефон выключен. Собрали всё, что известно о подозреваемой.