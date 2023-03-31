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    COVID-19

    Петербург первый по смертям от COVID-19

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    Первое место среди регионов России по смертности от коронавируса продолжает удерживать Петербург, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 31 марта.

    В России за минувшие сутки госпитализировано 1 308 человек, выявлено 11 065 новых случаев COVID-19, подтверждено 34 летальных исхода. Из них в Петербурге — 102 госпитализации, 1 562 новых случая, 8 смертей. В Москве — 115 госпитализаций, 1 773 новых случая, 7 смертей.

    Петербург в последние недели не в первый раз возглавляет суточную статистику по коронавирусу, не только по смертям, но иногда и по госпитализациям и числу новых случаев. Тем временем губернатор Александр Беглов рассказал, как город справляется с пандемией, которая не закончилась.

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