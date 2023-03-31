Петербург первый по смертям от COVID-19

Первое место среди регионов России по смертности от коронавируса продолжает удерживать Петербург, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 31 марта.
В России за минувшие сутки госпитализировано 1 308 человек, выявлено
Петербург в последние недели не в первый раз возглавляет суточную статистику по коронавирусу, не только по смертям, но иногда и по госпитализациям и числу новых случаев. Тем временем губернатор Александр Беглов рассказал, как город справляется с пандемией, которая не закончилась.