Беглов заявил, что Петербург справляется с коронавирусом малыми силами

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе контролируемая, есть запас лекарств и коек, ресурсы используются по минимуму, сообщили в пресс-службе Смольного по итогам заседание федерального коронавирусного штаба под председательством Татьяны Голиковой.
«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе полностью контролируемая. Опыт прошлых пандемийных лет помогает нашим медикам оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусом, задействовав минимум мощностей», — сказал 28 марта Беглов.
По данным Смольного, в Петербурге свободны 19% от 1 907 развернутых коек. Но при желании можно развернуться до 13 тысяч мест. Амбулаторно лечатся еще более 10 тысяч человек. Запаса лекарств хватает больше, чем на четыре недели, и он пополняется.
Как писала «Фонтанка», Петербург обогнал Москву по заболеваемости коронавирусом и сравнялся с ней по смертности за сутки.