Беглов заявил, что Петербург справляется с коронавирусом малыми силами

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе контролируемая, есть запас лекарств и коек, ресурсы используются по минимуму, сообщили в пресс-службе Смольного по итогам заседание федерального коронавирусного штаба под председательством Татьяны Голиковой.



«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе полностью контролируемая. Опыт прошлых пандемийных лет помогает нашим медикам оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусом, задействовав минимум мощностей», — сказал 28 марта Беглов.

