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    Беглов заявил, что Петербург справляется с коронавирусом малыми силами

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    8 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе контролируемая, есть запас лекарств и коек, ресурсы используются по минимуму, сообщили в пресс-службе Смольного по итогам заседание федерального коронавирусного штаба под председательством Татьяны Голиковой.

    «Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе полностью контролируемая. Опыт прошлых пандемийных лет помогает нашим медикам оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусом, задействовав минимум мощностей», — сказал 28 марта Беглов.

    По данным Смольного, в Петербурге свободны 19% от 1 907 развернутых коек. Но при желании можно развернуться до 13 тысяч мест. Амбулаторно лечатся еще более 10 тысяч человек. Запаса лекарств хватает больше, чем на четыре недели, и он пополняется.

    Как писала «Фонтанка», Петербург обогнал Москву по заболеваемости коронавирусом и сравнялся с ней по смертности за сутки.

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    КоронавирусПетербургАлександр Беглов
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    Комментарии 8

    Гость28 Мар 2023 в 17:47
    Вспоминается анекдот "и ты говори".
    +0−0
    Maik528 Мар 2023 в 17:46
    Гнать его в шею из губернаторов.
    Уже везде отменили ограничения по короне.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 17:25
    Когда же выйдет новость что сделал а не заявил? Голубые как яйца дрозда - никогда!!
    +1−0
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