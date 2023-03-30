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    COVID-19

    В Петербурге самая высокая в России госпитализация с коронавирусом

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    5 комментариев

    Самая высокая госпитализация с коронавирусом оказалась в Петербурге, который обогнал даже Москву, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 30 марта.

    За минувшие сутки в России госпитализированы 1 714 человек, на 77,1 % больше, чем накануне. Выявлено 10 750 новых случаев COVID-19 и подтверждено 32 летальных исхода. Из них в Петербурге — 160 госпитализаций, 1 054 новых случаев, 6 смертей. В Москве — 131 госпитализация, 1 771 новый случай, 6 смертей.

    В начале недели, как писала «Фонтанка», губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом контролируемая: есть запас лекарств и коек.

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    Комментарии 5

    Гость30 Мар 2023 в 13:47
    Неудивительно. Второй столицей Петербург станет, когда прожиточный минимум, минимальные пенсии, пособия и зарплаты у простых граждан будут московскими. Чтобы люди могли себе купить элементарной еды. Люди ходят по улицам как зомби, качаясь и умирая от голода, потому что этих пенсий и зарплат не хватает чтобы набить желудок даже хлебом. Ужасный сырой климат, уплотнительная застройка, некачественное питание, отсутствие квалифицированной медицинской помощи - факторы которые приводят к чудовищному росту заболевших и умерших. В Москве в 3 раза больше население, но заболеваемость такая же как в Петербурге, т.е. в Петербурге болеют в 3 раза чаще. В городе ведется массовое строительство жилья. Со всей России идет переселение, но новые поликлиники и больницы не строят. В поликлинниках огромные очереди, к специалистам не попасть. Обследование на высокотехнологичном оборудовании можно ждать до конца своих дней. Больницы забиты, забиты не только палаты, в которых лежат друг на друге, но и коридоры,
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 13:05
    Ну так а как иначе?
    8го марта вызывал врача на сопли, кашель, температуру.
    Пришла дежурная врач, даже мазков не брала.
    9го вечером был кризис, вызывал скорую.
    10го утром пришел в поликлинику, там отказали в мазке, тк у них нет бокса для больных. Предложили или вызвать снова врача на дом, или ехать в другую поликлинику где есть бокс.
    Плюнул на все, и занялся самолечением
    +0−0
    МСШ30 Мар 2023 в 12:55
    Друзья, не могу понять, почему Санкт-Петербург по Covid, всегда жо.. (относительно Москвы)
    +0−0
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