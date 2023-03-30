В Петербурге самая высокая в России госпитализация с коронавирусом

Самая высокая госпитализация с коронавирусом оказалась в Петербурге, который обогнал даже Москву, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 30 марта.



За минувшие сутки в России госпитализированы 1 714 человек, на 77,1 % больше, чем накануне. Выявлено 10 750 новых случаев COVID-19 и подтверждено 32 летальных исхода. Из них в Петербурге — 160 госпитализаций, 1 054 новых случаев, 6 смертей. В Москве — 131 госпитализация, 1 771 новый случай, 6 смертей.



В начале недели, как писала «Фонтанка», губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом контролируемая: есть запас лекарств и коек.

