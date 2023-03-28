Запрет на митинги сдвинули: Беглов продлил ковидные ограничения

Коронавирусные ограничения в Петербурге просуществуют как минимум до лета. Соответствующее постановление правительства Петербурга подписано губернатором Александром Бегловым.
Небольшая часть действующих антиковидных ограничений продлена до конца мая, следует из опубликованного на сайте Смольного текста документа. «В пункте 2.1 постановления слова «По 31.03.2023» заменить словами «По 31.05.2023», — говорится в постановлении.
Таким образом, в Петербурге до лета как минимум все еще нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований, а также курить кальяны в общественных местах.
В то же время петербургский информационно-аналитический центр Смольного в своей аналитике в марте заявляет, что