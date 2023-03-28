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    Запрет на митинги сдвинули: Беглов продлил ковидные ограничения

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    50 комментариев

    Коронавирусные ограничения в Петербурге просуществуют как минимум до лета. Соответствующее постановление правительства Петербурга подписано губернатором Александром Бегловым.

    Небольшая часть действующих антиковидных ограничений продлена до конца мая, следует из опубликованного на сайте Смольного текста документа. «В пункте 2.1 постановления слова «По 31.03.2023» заменить словами «По 31.05.2023», — говорится в постановлении.

    Таким образом, в Петербурге до лета как минимум все еще нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований, а также курить кальяны в общественных местах.

    В то же время петербургский информационно-аналитический центр Смольного в своей аналитике в марте заявляет, что COVID-19 перешел в «категорию» сезонных заболеваний», как грипп и другие ОРВИ, а рост заболеваемости больше не вызывает опасений.

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    ОграниченияКоронавирусные ограниченияCOVID-19КовидКоронавирус
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    Комментарии 50

    mikkola200828 Мар 2023 в 13:18
    Беглов вспомни Олимпию 2000 и компанию Азельборн. Тебе это аукнется.
    +0−0
    dragvs28 Мар 2023 в 13:17
    Рюзьке - сиди дома, бойся коронавируса, на митинги не ходи, референдумы запрещены.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 13:16
    ИнтересЬненЬко: как воровать миллиардами из бюджета под видом "стройки века в Москве и Ленинграде", кучи народа привозить эшелонами из соседних восточных стран, людей наших с работы выгонять и ставить неквалифицированных, это можно, а пойти возЬмутиЬся народу- НИИИ-ИИИЗЗЗЗЯ !
    Да пошли вы, чинодралы! Думаете, 300 лет прожить? Не выйдет!
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