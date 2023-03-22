В Петербурге коронавирус перевели в сезонные заболевания

К началу 2023 года «справедливо можно сказать, что пандемия COVID-19 перешла в «категорию» сезонных заболеваний», как грипп и другие ОРВИ. Об этом говорится в аналитическом вестнике, который выпустил петербургский информационно-аналитический центр Смольного в марте (ГУП «СПб ИАЦ»).



Согласно опубликованному документу, на начало 2023 года эпидемиологическую обстановку в Петербурге можно назвать предсказуемой, а рост заболеваемости не вызывает опасений перехода к пандемии. Например, с января по февраль 2023 года в среднем за сутки выявляли 850 заболевших, что в 16 раз меньше значений января — февраля 2022 года, на который пришелся пик пандемии.