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    COVID-19

    В Петербурге коронавирус перевели в сезонные заболевания

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    К началу 2023 года «справедливо можно сказать, что пандемия COVID-19 перешла в «категорию» сезонных заболеваний», как грипп и другие ОРВИ. Об этом говорится в аналитическом вестнике, который выпустил петербургский информационно-аналитический центр Смольного в марте (ГУП «СПб ИАЦ»).

    Согласно опубликованному документу, на начало 2023 года эпидемиологическую обстановку в Петербурге можно назвать предсказуемой, а рост заболеваемости не вызывает опасений перехода к пандемии. Например, с января по февраль 2023 года в среднем за сутки выявляли 850 заболевших, что в 16 раз меньше значений января — февраля 2022 года, на который пришелся пик пандемии.

    Фото: аналитический вестник комитета по информатизации и связи
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    Как отмечается в вестнике со ссылкой на данные Роспотребнадзора, с марта 2020 года до начала 2023 года ковидом переболели порядка 34% жителей Петербурга, а летальность (отношение числа умерших к числу выявленных заболевших) не превысила 2%.

    Фото: аналитический вестник комитета по информатизации и связи

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