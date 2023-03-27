Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»

Совет безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о международном расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом вечером 27 марта сообщает ТАСС.
За принятие документа проголосовали Россия, Китай и Бразилия, от голосования воздержались Албания, Великобритания, Гана, Габон, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония.
Отмечается, что соавторами документа также были Белоруссия, Венесуэла, Северная Корея, Сирия, Никарагуа и Эритрея, однако эти государства в состав Совбеза ООН не входят, поэтому в голосовании участия не принимали.
Резолюция, подготовленная Россией и Китаем, предполагала организацию международного расследования диверсий на «Северных потоках».
Напомним, в марте стали появляться сообщения о том, что к диверсиям на газопроводах могла быть причастна некая проукраинская группа. Однако секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с этой версией не согласился, подчеркнув, что подобные акции могут проводить только специальные подразделения, в распоряжении которых есть необходимое оборудование, а такие подразделения есть у США и Британии.