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    Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»

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    Совет безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о международном расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом вечером 27 марта сообщает ТАСС.

    За принятие документа проголосовали Россия, Китай и Бразилия, от голосования воздержались Албания, Великобритания, Гана, Габон, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония.

    Отмечается, что соавторами документа также были Белоруссия, Венесуэла, Северная Корея, Сирия, Никарагуа и Эритрея, однако эти государства в состав Совбеза ООН не входят, поэтому в голосовании участия не принимали.

    Резолюция, подготовленная Россией и Китаем, предполагала организацию международного расследования диверсий на «Северных потоках».

    Напомним, в марте стали появляться сообщения о том, что к диверсиям на газопроводах могла быть причастна некая проукраинская группа. Однако секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с этой версией не согласился, подчеркнув, что подобные акции могут проводить только специальные подразделения, в распоряжении которых есть необходимое оборудование, а такие подразделения есть у США и Британии.

    Диверсия на газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошла в сентябре прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что к подрыву «Северных потоков» причастны англосаксы. Он также отметил, что произошедшее — это акт международного терроризма.

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