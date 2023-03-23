Жгут и тушат, калечат и лечат. Показываем, как протестует Париж

Франция уже больше недели протестует против пенсионной реформы, которую правительство решило провести, не согласовывая этот шаг с парламентом. Напомним, что реформа предусматривает повышение пенсионного возраста. На ежедневные митинги выходят жители Парижа, Марселя, Нанта и ряда других городов страны. 23 марта, как сообщает Le Monde, сенаторы, представляющие левые силы, подали в Конституционный суд Франции апелляцию против реформы.
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Как рассказал «Фонтанке» режиссер Константин Селин, который сейчас находится во французской столице, манифестации очень массовые, люди протестуют против того, что их мнения не были учтены при решении о повышении пенсионного возраста. Большинство граждан выражают несогласие мирно, однако есть радикалы, которые громят витрины магазинов, остановки, киоски, поджигают мусор.
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
По словам Константина Селина, полиция оттесняет протестующих с определенных маршрутов, а в ответ на агрессивные действия радикалов применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом пожарные сразу тушат всё, что подожгли радикалы, а медики промывают глаза протестующим, пострадавшим от попадания слезоточивого газа.
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Первый митинг против пенсионной реформы в Париже прошел 16 марта — сразу после того, как стало известно о решении правительства провести пенсионную реформу в обход парламента. Премьер-министр Элизабет Борн пошла на этот шаг, воспользовавшись статьей Конституции, которая позволяет применять такой механизм. Депутаты парламента встретили объявление о реформе возгласами негодования и пением «Марсельезы».
20 марта оппозиционные силы в парламенте предприняли две попытки объявить вотум недоверия правительству, однако в обоих случаях не набрали достаточного количества голосов.