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    Во Франции прошли протесты против пенсионной реформы. Что известно на данный момент?

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    В Париже 16 марта прошел митинг против пенсионной реформы. На акции протеста полиция арестовала 120 человек. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник во французских правоохранительных органах.

    Изначально протестующие собрались на площади Согласия в центре французской столицы. Полиция предприняла попытку разогнать манифестацию. Для разгона применили слезоточивый газ, а также, как уточняет Le Monde, водометы.

    Затем сотни демонстрантов начали двигаться по улицам Сен-Оноре и Шевалье-Сен-Жорж, переворачивая на своем пути мусорные баки. Они скопились в Париже из-за забастовки уборщиков мусора.

    Как сообщает Le Figaro, митингующие поджигали мусор. По данным издания Le Monde, в протестах в Париже участвовали несколько тысяч человек.

    Также акции протеста прошли в Лионе, Ренне, Нанте и Марселе.

    Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: что известно?



    Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг, 16 марта, официально объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. Статья 49.3 Конституции позволяет принимать закон без парламентского одобрения. Депутаты встретили объявление о принятии реформы криками протеста и начали исполнять «Марсельезу».

    К 2030 году пенсионный возраст должен быть повышен с 62 до 64 лет. Его планируют повышать постепенно, начиная с сентября 2023 года. Против реформы, по данным социологов, выступает 67 % французов.

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