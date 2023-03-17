Во Франции прошли протесты против пенсионной реформы. Что известно на данный момент?

В Париже 16 марта прошел митинг против пенсионной реформы. На акции протеста полиция арестовала 120 человек. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник во французских правоохранительных органах.
Изначально протестующие собрались на площади Согласия в центре французской столицы. Полиция предприняла попытку разогнать манифестацию. Для разгона применили слезоточивый газ, а также, как уточняет Le Monde, водометы.
Затем сотни демонстрантов начали двигаться по улицам Сен-Оноре и Шевалье-Сен-Жорж, переворачивая на своем пути мусорные баки. Они скопились в Париже из-за забастовки уборщиков мусора.
Как сообщает Le Figaro, митингующие поджигали мусор. По данным издания Le Monde, в протестах в Париже участвовали несколько тысяч человек.
Также акции протеста прошли в Лионе, Ренне, Нанте и Марселе.
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