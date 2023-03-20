В парламенте Франции дважды попытались отправить правительство в отставку из-за пенсионной реформы

В парламенте Франции 20 марта предприняли две попытки отправить правительство страны в отставку, сообщает France24. Поводом для вотумов недоверия стало решение о пенсионной реформе — Эммануэль Макрон воспользовался особыми конституционными полномочиями, чтобы провести непопулярное решение без согласования с парламентом.



Сначала вотум недоверия объявила группа независимых депутатов LIOT. Для принятия решения об объявлении недоверия правительству инициатива должна была набрать 287 голосов, однако получила 278. Второй вотум, внесенный «Национальным объединением» Марин Ле Пен, тоже не прошел.

