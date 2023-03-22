Что известно о причине смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге

Следствие до сих пор ждет результатов комплексной экспертизы, которая должна точно установить причину смерти 14-летней девочки на уроке физкультуры в школе Выборгского района. Предварительная причина всех не устраивает.
По данным «Фонтанки», на 22 марта известно, что гибель ребенка могла наступить из-за кардиомиопатии.
Однако, по словам опрошенных «Фонтанкой» экспертов, такой диагноз ставят, когда надо «хоть что-то поставить». Далее начинается поиск конкретных изменений или заболеваний, которые привели к остановке сердца.
По мнению специалистов, чрезмерная нагрузка на «нездоровое» сердце может привести к аритмии и смерти, но эту же «нагрузку» сердце получит при сильном эмоциональном напряжении, испуге или любом другом стрессе, когда выбрасывается адреналин и учащается сердцебиение. То есть прямую связь смерти именно с нагрузкой доказать маловероятно.
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, которая курирует образование, предварительной причиной смерти назвала «генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась». По её словам, симптомы этой болезни у семиклассницы не были проявлены. И на базе школы выявить ее не было никакой возможности.