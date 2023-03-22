Что известно о причине смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге

Следствие до сих пор ждет результатов комплексной экспертизы, которая должна точно установить причину смерти 14-летней девочки на уроке физкультуры в школе Выборгского района. Предварительная причина всех не устраивает.



По данным «Фонтанки», на 22 марта известно, что гибель ребенка могла наступить из-за кардиомиопатии.



Однако, по словам опрошенных «Фонтанкой» экспертов, такой диагноз ставят, когда надо «хоть что-то поставить». Далее начинается поиск конкретных изменений или заболеваний, которые привели к остановке сердца.

