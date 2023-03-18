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    Вице-губернатор Потехина назвала предварительную причину смерти школьницы на уроке физкультуры

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    У петербургской школьницы, умершей на уроке физкультуры, диагностировано редкое неизлечимое генетическое заболевание. Именно оно могло привести к летальному исходу.

    Как сообщила 18 марта вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте», симптомов заболевания у ребёнка не было. «Диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за пределы стандартной школьной диспансеризации. А при выявлении — соблюдать строгие правила, минимизирующие риски», — отметила она.

    Потехина также добавила, что согласно законодательству школьный врач и педагоги имеют столько информации о здоровье ребёнка, сколько готовы предоставить родители. В прошлом году более 700 семей отказались дать согласие на проведение профилактических осмотров школьников либо полностью, либо отдельными специалистами.

    14-летняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры во время бега «змейкой». Девочке была оказана первая помощь и педагогом, и школьным врачом, утверждают в администрации Выборгского района. Приехавшие работники скорой не смогли реанимировать пострадавшую и зафиксировали смерть. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Камера сняла на видео, что происходило в зале после того, как ребёнку стало плохо.

    В России ежегодно в школах погибает порядка 200 детей. Часть из них возможно спасти благодаря первой помощи Почему учителя боятся её оказывать, читайте в материале «Фонтанки».

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