Вице-губернатор Потехина назвала предварительную причину смерти школьницы на уроке физкультуры

У петербургской школьницы, умершей на уроке физкультуры, диагностировано редкое неизлечимое генетическое заболевание. Именно оно могло привести к летальному исходу.



Как сообщила 18 марта вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте», симптомов заболевания у ребёнка не было. «Диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за пределы стандартной школьной диспансеризации. А при выявлении — соблюдать строгие правила, минимизирующие риски», — отметила она.

Потехина также добавила, что согласно законодательству школьный врач и педагоги имеют столько информации о здоровье ребёнка, сколько готовы предоставить родители. В прошлом году более 700 семей отказались дать согласие на проведение профилактических осмотров школьников либо полностью, либо отдельными специалистами.