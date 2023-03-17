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    Что происходило в спортзале школы после бега змейкой, ставшего фатальным для семиклассницы в Петербурге

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    Школьников не вывели из спортивного зала, пока пытались реанимировать их одноклассницу.

    В распоряжении «Фонтанки» 17 марта оказалось видео, которое показывает, что происходило в спортзале после того, как 14 марта во время урока без сознания упала семиклассница.

    «Фонтанка.ру»

    На нем видно, что все дети остаются в зале и распределились вдоль стены. Они растерянны, но к углу, где пытаются привести в сознание одноклассницу, не подходят.

    Их отпускают только перед тем, как девочку выносят из зала сотрудники скорой.

    «Фонтанка» писала, что СК после смерти школьницы возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает пресс-служба ведомства, помимо осмотра места происшествия были допрошены очевидцы, сотрудники школы, а также были изъяты медицинские документы из медучреждения, где наблюдалась девочка. У нее были диагностированы проблемы с сердцем, но медотвода от физкультуры не было.

    14-летняя девочка упала без сознания после выполнения первого же упражнения во время урока — бега змейкой с изменением направления. Ей, как сообщала администрация, до приезда скорой пытались оказать первую помощь и учитель, и медработник школы. Но девочка скончалась.

    О том, почему детей в школах не успевают реанимировать, читайте в материале «Фонтанки».

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