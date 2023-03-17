Что происходило в спортзале школы после бега змейкой, ставшего фатальным для семиклассницы в Петербурге

В распоряжении «Фонтанки» 17 марта оказалось видео, которое показывает, что происходило в спортзале после того, как 14 марта во время урока без сознания упала семиклассница.

Школьников не вывели из спортивного зала, пока пытались реанимировать их одноклассницу.

На нем видно, что все дети остаются в зале и распределились вдоль стены. Они растерянны, но к углу, где пытаются привести в сознание одноклассницу, не подходят.



Их отпускают только перед тем, как девочку выносят из зала сотрудники скорой.

