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    Смерть школьницы на уроке физкультуры в Петербурге стала уголовным делом

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    Следствие Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело после того, как на уроке физкультуры в школе на Парнасе не смогли спасти 14-летнюю семиклассницу. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 марта.

    Случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Санкции второй части статьи 109 УК предусматривают варианты: от ограничения свободы и принудительных работ до трёх лет колонии.

    «Фонтанка» рассказывала, что ученице стало плохо во время выполнения разминочного бега 14 марта. В администрации района сообщили, что первую помощь ей оказывали педагог и школьный медик, параллельно вызывали скорую. Бригаде реанимировать подростка не удалось.

    Медотвода от уроков физкультуры у семиклассницы не было, несмотря на проблемы с сердцем. Следствие пока не исключает, что физнагрузка могла спровоцировать обострение заболевания.

    О том, почему детей в школах не успевают реанимировать, читайте в материале «Фонтанки».

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    Смерть школьницыУрок физкультурыУголовное делоПричинение смерти по неосторожности
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