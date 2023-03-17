Смерть школьницы на уроке физкультуры в Петербурге стала уголовным делом

Следствие Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело после того, как на уроке физкультуры в школе на Парнасе не смогли спасти 14-летнюю семиклассницу. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 марта.



Случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Санкции второй части статьи 109 УК предусматривают варианты: от ограничения свободы и принудительных работ до трёх лет колонии.



«Фонтанка» рассказывала, что ученице стало плохо во время выполнения разминочного бега 14 марта. В администрации района сообщили, что первую помощь ей оказывали педагог и школьный медик, параллельно вызывали скорую. Бригаде реанимировать подростка не удалось.

