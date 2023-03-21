Во Франции на акциях против пенсионной реформы задержали 855 человек

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Полиция задержала уже 855 участников манифестаций, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин. Об этом 21 марта сообщает L’Independant. 843 задержанных поместили под стражу.
Напомним, что 16 марта глава французского правительства Элизабет Борг объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента, воспользовавшись механизмом, предусмотренным в Конституции. Депутаты встретили это решение пением «Марсельезы» и протестующими возгласами, а на улицах Парижа начались массовые демонстрации. Протестующие уже вступали в столкновения с полицией, жгли костры и переворачивали мусорные баки. О том, как митингует Париж, смотрите здесь.
Отметим, что вчера оппозиционные силы в парламенте дважды попытались объявить вотум недоверия кабинету министров, однако в обоих случаях не набрали нужного количества голосов.
Пенсионная реформа, против которой протестуют французы, предполагает повышение пенсионного возраста.