Во Франции на акциях против пенсионной реформы задержали 855 человек

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Полиция задержала уже 855 участников манифестаций, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин. Об этом 21 марта сообщает L’Independant. 843 задержанных поместили под стражу.



Напомним, что 16 марта глава французского правительства Элизабет Борг объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента, воспользовавшись механизмом, предусмотренным в Конституции. Депутаты встретили это решение пением «Марсельезы» и протестующими возгласами, а на улицах Парижа начались массовые демонстрации. Протестующие уже вступали в столкновения с полицией, жгли костры и переворачивали мусорные баки. О том, как митингует Париж, смотрите здесь.

