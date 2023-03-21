    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, зап

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.84eur82.54

    Во Франции на акциях против пенсионной реформы задержали 855 человек

    635
    2 комментария

    Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Полиция задержала уже 855 участников манифестаций, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин. Об этом 21 марта сообщает L’Independant. 843 задержанных поместили под стражу.

    Напомним, что 16 марта глава французского правительства Элизабет Борг объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента, воспользовавшись механизмом, предусмотренным в Конституции. Депутаты встретили это решение пением «Марсельезы» и протестующими возгласами, а на улицах Парижа начались массовые демонстрации. Протестующие уже вступали в столкновения с полицией, жгли костры и переворачивали мусорные баки. О том, как митингует Париж, смотрите здесь.

    Отметим, что вчера оппозиционные силы в парламенте дважды попытались объявить вотум недоверия кабинету министров, однако в обоих случаях не набрали нужного количества голосов.

    Пенсионная реформа, против которой протестуют французы, предполагает повышение пенсионного возраста.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФранцияПротесты во Франции
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость22 Мар 2023 в 00:07
    Vive la France! Viva la revolucion!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close