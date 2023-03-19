Суд арестовал блогера-сыроеда, чей ребенок мог умереть от истощения

Лазаревский районный суд Сочи на два месяца арестовал
Арестовать подозреваемого в истязании младенца попросило следствие. Установлено, что фигурант проживал с
Как утверждает СК РФ, мужчина забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. Когда состояние ребенка ухудшилось, родители отвезли его в больницу, но в пути мальчик умер.
«Фонтанка» подробно рассказывала о подозреваемом. Это коренной ленинградец, который прошел путь от рейвера до радикального сыроеда. Своих клиентов он убеждал, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел бабушку, которая умерла в 2021 году, и собаку породы китайская хохлатая.
Мать погибшего ребенка обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Сейчас она находится под домашним арестом.