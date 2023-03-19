Суд арестовал блогера-сыроеда, чей ребенок мог умереть от истощения

Лазаревский районный суд Сочи на два месяца арестовал 43-летнего петербургского блогера, ребенок которого недавно скончался. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба судов города.



Арестовать подозреваемого в истязании младенца попросило следствие. Установлено, что фигурант проживал с 33-летней женщиной в съемном жилье в поселке Вардане, где 11 февраля у них родился сын. Гражданская жена блогера рожала ребенка самостоятельно, без медицинской помощи.

Как утверждает СК РФ, мужчина забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. Когда состояние ребенка ухудшилось, родители отвезли его в больницу, но в пути мальчик умер.