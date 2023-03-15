Вы свиньи и нежить. Правила жизни блогера-сыроеда, у которого умер ребенок

Гибель новорожденного сына блогера-сыроеда в Сочи заинтересовала председателя СКР Александра Бастрыкина. 15 марта он поручил предоставить ему отчет о ходе и результатах расследования дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кем являются родители малыша? Если о матери месячного ребенка, находящейся под подпиской, нам ничего не известно (она полностью ушла в тень мужа), то об отце, арестованном на 10 суток за неповиновение полиции, известно достаточно. «Фонтанка» попыталась понять мировоззрение Царя и человека со сверхспособностями (так мужчина называет сам себя) и готова вкратце рассказать о нем своим читателям. Приготовьте шапочки из фольги и критическое мышление.

43-летний Максим родился в Ленинграде. Он очень гордится своей фамилией и называет себя наследником трона Ивана Грозного. Кстати, именно этого правителя он считает последним настоящим царем. Часть своей биографии блогер предпочитает скрывать от подписчиков. Например, то, что в 90-е, как и многие, увлекся клубной культурой. А в 1998 году, по данным полиции, даже привлекался по наркотической статье. «Я и сам раньше был животным с низким уровнем сознания. Я тоже жрал и пил разную отраву и считал, что все в порядке» — так лаконично Максим описал свое прошлое под фотографией, где он ест обычную еду и запивает ее пивом.

Соцсети блогера не позволяют понять, как он прошел путь от рейвера до просветленного сыроеда. Известно, что он обитал то в Петербурге, то в Москве, то на Гоа. В процессе пути мужчина стал частью радикального течения, участники которого отказываются есть все, что не выросло из земли. Тех, кто этого принципа не придерживается, блогер называет «нежитью» и «свиньями». А мужчины, которые посвящают себя семье и проявляют любовь, удостаиваются в его блоге определения «рабы». Межполовым отношениям Максим уделяет особое внимание. Он убежден, что в этом мире женщина должна думать только о семье, а мужчина — о спасении мира.

«Бесплатный совет всем девушкам — засунуть свою корону в одно место, постоянные мысли о платьях и косметике туда же, выйти из своей иллюзии о «независимости» и срочно спасать мужчин. Фокус внимания мужчин должен быть на объединении с другими мужчинами и на совместных делах, которые выведут нас из предстоящей жопы. А семьей должны заниматься исключительно женщины», — заявляет известный сыроед, подавая это как единственную истину. От чего спасать мир, спросите вы? Максим убежден, что к концу 2023 года мир начнет умирать от голода, а люди начнут поедать друг друга. Это ему якобы сказал «эксперт, занимающийся сельским хозяйством». Блогер винит во всем мировое оккультное правительство, цель которого — порабощение человечества. Чтобы решить эту проблему, Максим предложил создать свою систему с народными дружинами, общинами, местным самоуправлением. Также блогер неоднократно обращался к подписчикам с призывом поделиться с ним деньгами. «Пока вы тратите деньги на себя и жалеете 100 рублей на помощь тому, кто помогает вам прозреть, ОНИ свои деньги вкладывают в дебилизацию людей», — утверждает он в своих соцсетях.

Не все встречают идеи Максима с восторгом. На многочисленные возражения он отвечает, что его ЭГО позволяет думать обо всех людях и предлагает ответить на вопрос «А что вы сделали для человечества?» Инфоцыганством блогер не ограничивается. Регулярно он организует программы оздоровления в отеле на побережье Черного моря. Обстановка скромная, но и стоимость не кусачая. В программе мини-консультация с гуру сыроедения, трехразовое питание тем, что родила земля, очищающие программы, сборник рецептов, зарядки, семинары. Максим обещает полный детокс, минус 5–10 килограммов за 10 дней и превращение в «Живого Человека». Сайт с программой украшают фотографии автора с такими известными личностями, как, например, актер Владимир Епифанцев или спортсмен Сергей Бадюк. В системе «СПАРК-Интерфакс» за блогером нет никаких бизнесов, последнее ООО с пропиской в Москве было ликвидировано в 2018 году. Его гражданская жена также не имеет даже ИП.