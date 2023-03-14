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    У известного петербургского сыроеда и праноеда умер ребенок в Сочи. Причина может быть в истощении

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    Гибелью месячного малыша занимается СК по Краснодарскому краю. Ребенок умер в Лазаревском районе Сочи. Отец малыша — известный блогер из Петербурга, продвигающий идеи сыроедения и праноедения (питание солнцем и воздухом).

    Как стало известно «Фонтанке» 14 марта, в полдень 8 марта в сочинской детской больнице была констатирована смерть мальчика, родившегося месяц назад. Труп ребенка отправили на экспертизу. Параллельно выяснилось, что малыш появился на свет без помощи медиков и не был зарегистрирован. В последнюю неделю младенец якобы с трудом дышал и отказывался от пищи. При этом врачей родители опять же не вызывали. Однако утром 8 марта пара все-таки решила обратиться в больницу. Они сами привезли сына в Центр охраны материнства и детства, где врач-реаниматолог лишь развел руками и констатировал смерть ребенка.

    34-летняя мать малыша сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. 43-летний отец арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Мужчина достаточно известен в блогосфере благодаря своему образу жизни. Он называет себя сыроедом и праноедом, за деньги помогает людям «очиститься и оздоровиться». К его услугам, судя по видео в соцсетях, прибегал боксер Александр Поветкин. Отец погибшего ребенка из Петербурга, но последние годы, судя по профилю, обитал на юге России. В 1990-х мужчина был судим за наркотики.

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