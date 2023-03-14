У известного петербургского сыроеда и праноеда умер ребенок в Сочи. Причина может быть в истощении

Гибелью месячного малыша занимается СК по Краснодарскому краю. Ребенок умер в Лазаревском районе Сочи. Отец малыша — известный блогер из Петербурга, продвигающий идеи сыроедения и праноедения (питание солнцем и воздухом).



Как стало известно «Фонтанке» 14 марта, в полдень 8 марта в сочинской детской больнице была констатирована смерть мальчика, родившегося месяц назад. Труп ребенка отправили на экспертизу. Параллельно выяснилось, что малыш появился на свет без помощи медиков и не был зарегистрирован. В последнюю неделю младенец якобы с трудом дышал и отказывался от пищи. При этом врачей родители опять же не вызывали. Однако утром 8 марта пара все-таки решила обратиться в больницу. Они сами привезли сына в Центр охраны материнства и детства, где врач-реаниматолог лишь развел руками и констатировал смерть ребенка.

