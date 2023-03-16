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    Жену блогера-сыроеда, чей ребенок мог умереть от истощения, отправили под домашний арест

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    Лазаревский райсуд Сочи отправил под домашний арест 33-летнюю гражданскую жену петербургского блогера-сыроеда, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности. Об этом 16 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

    Из материалов следует, что фигурантка родила сына дома 11 февраля, медицинский персонал ей не помогал. В течение месяца ребенка так и не зарегистрировали, в больнице врачам не показывали. В начале марта младенец заболел, начал отказываться от пищи, блогер с женой повезли его в больницу, но не успели. Реаниматолог лишь констатировал смерть.

    Теперь, согласно мере пресечения, женщине нельзя выходить за пределы домовладения, общаться с участниками дела, отправлять телеграммы, пользоваться телефоном и интернетом.

    Отец ребенка, напомним, все еще находится под административным арестом за неповиновение сотруднику правоохранительных органов. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о нем. Это коренной ленинградец, который прошел путь от рейвера до радикального сыроеда. Своих клиентов он убеждал, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел бабушку, которая умерла в 2021 году в почтенном возрасте, и собаку породы китайская хохлатая.

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