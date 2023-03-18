СК: Блогер-сыроед из Петербурга забирал младенца у матери и не давал ему есть

В Сочи после административного ареста задержан 43-летний уроженец Петербурга — блогер-сыроед, ребенок которого недавно скончался. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба СКР. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязании младенца.
Установлено, что фигурант проживал с 33-летней женщиной в съемном жилье в поселке Вардане, где 11 февраля у них родился сын. Гражданская жена блогера рожала ребенка самостоятельно, без медицинской помощи.
СУ СКР по Краснодарскому краю
«После рождения ребенка подозреваемый не менее трех раз в период с февраля по март текущего года забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта 2023 года в связи с ухудшением состояния здоровья младенца сожители самостоятельно решили отвезти ребенка в лечебное учреждение, однако мальчик скончался до его доставления в больницу», — говорится в сообщении СК.
После гибели ребенка блогер был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Сейчас подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Мать погибшего ребенка, напомним, обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Она помещена под домашний арест. Два уголовных дела соединены в одно производство. Расследование находится на контроле у руководителя регионального СУ СК, который должен будет представить доклад Бастрыкину.
«Фонтанка» подробно рассказывала о подозреваемом. Это коренной ленинградец, который прошел путь от рейвера до радикального сыроеда. Своих клиентов он убеждал, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел бабушку, которая умерла в 2021 году в почтенном возрасте, и собаку породы китайская хохлатая.