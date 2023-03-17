Наркотиков не употребляли: в Екатеринбурге рассказали о семейной паре, погибшей в квартире на Эльмаше

Друг мужчины, которого вместе с супругой нашли мёртвыми в квартире екатеринбургского района Эльмаш, рассказал, что у погибших наркотиков в крови не обнаружили. Об этом ему сообщили в полиции, пишет 17 марта портал E1.RU.

По словам собеседника портала, супруги — Радмир и Виктория — по вечерам отправлялись на совместные пробежки, кроме того мужчина был донором и в последний раз сдавал кровь за неделю до трагедии. Друг семьи отметил, что пара даже не употребляла алкоголь.

Напомним, что несколько дней назад в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге обнаружили двухлетнего мальчика и его младшую сестру, рядом с которыми находились трупы их родителей. Дети провели в квартире с мёртвыми матерью и отцом три дня. Предварительной причиной смерти сначала назвали передозировку наркотиками. По словам очевидцев, у супругов была пена у рта.