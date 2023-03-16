Сказал: «Мама спит», и заплакал. Детей, живших с мёртвыми родителями, спасли после приезда тёти

Детей, которые почти три дня провели в квартире с мёртвыми родителями в Екатеринбурге, спасли после приезда тёти. Новые подробности сообщает 16 марта Е1.RU.

Полиция опрашивает соседей Следователи говорят, что внешних признаков насилия на телах нет Дверь в квартиру заколачивают Поделиться Поделиться





Сначала, напомним, соседи с 15-го этажа обнаружили у себя протечку. Они перекрыли стояк, постучались в квартиру сверху. Там никто не открыл, зато был слышен детский плач. Тревогу жильцы забили, когда тётя малышей приехала проверить, почему её сестра не берёт трубку. В субботу родственники встречались с супругами, и всё было нормально, а с воскресенья до них было не дозвониться. Тётя заговорила с племянником через дверь. Он сказал: «Мама спит». И заплакал. Вот тогда соседи и вызвали спецслужбы, а дверь выломали сами, ещё до их приезда — чтобы спасти детей. Это было днём 15 марта на Таганской улице в жилом районе Эльмаш.



В квартире, как уже писала «Фонтанка», находились 2-летний мальчик и 3-месячная девочка. Мальчик стоял в коридоре. Это он открыл кран, чтобы попить, и вода потекла вниз. В комнате на диване лежала мёртвая мать и рядом с ней — дочка. Она была так обезвожена и истощена, что даже не плакала. Тело отца нашли на кухне. Он сидел на диване с опущенной головой. Очевидцы говорят, что у супругов была пена у рта. С места трагедии изъяли порошок. По предварительной версии, пара погибла от передозировки наркотиками в воскресенье.



«Следов крови в квартире нет. Вскрытие покажет, что стало причиной смерти. По первым признакам, муж и жена отравились наркотиками», — рассказал источник E1.RU.

По данным издания, семья въехала в съёмную однокомнатную квартире в январе. Соседи на них не жаловались. Взрослым было примерно по 30 лет, муж приехал в Екатеринбург из Башкирии, жена — из Белоярского района Свердловской области. Он работал на заводе, она сидела в декретном отпуске. По предварительной информации, мужчина был судим и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

