В Екатеринбурге двое малышей жили в квартире с трупами родителей. Соседи спасли детей, пока полиция ехала

Двухлетний мальчик и его младшая сестра найдены в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге. Рядом лежали трупы их родителей. Кошмарную историю рассказывает портал Е1.



По информации журналистов, тревогу забили соседи снизу, когда с потолка начала течь вода. Подойдя к двери квартиры, где могла произойти протечка, они услышали громкий детский плач, на который никто не реагировал. Жильцы дома вызвали экстренные службы, но полиция и спасатели все не ехали. Тогда мужчины сами вскрыли дверь при помощи инструментов. Детей вынесли из квартиры и передали медикам в очень плохом состоянии — у мальчика и девочки признаки обезвоживания. Потоп, к слову, начался в душе. Возможно, старший ребенок все-таки открыл кран.