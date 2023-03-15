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    В Екатеринбурге двое малышей жили в квартире с трупами родителей. Соседи спасли детей, пока полиция ехала

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    Двухлетний мальчик и его младшая сестра найдены в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге. Рядом лежали трупы их родителей. Кошмарную историю рассказывает портал Е1.

    По информации журналистов, тревогу забили соседи снизу, когда с потолка начала течь вода. Подойдя к двери квартиры, где могла произойти протечка, они услышали громкий детский плач, на который никто не реагировал. Жильцы дома вызвали экстренные службы, но полиция и спасатели все не ехали. Тогда мужчины сами вскрыли дверь при помощи инструментов. Детей вынесли из квартиры и передали медикам в очень плохом состоянии — у мальчика и девочки признаки обезвоживания. Потоп, к слову, начался в душе. Возможно, старший ребенок все-таки открыл кран.

    О родителях соседи ничего не могут рассказать. На вид мужчине и женщине около 30 лет, квартиру они снимали. Есть предположение, что пара погибла от передозировки наркотиками. Тела направлены на экспертизу.

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