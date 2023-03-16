Врачи в Екатеринбурге рассказали о состоянии детей, которые жили в квартире с трупами родителей

Дети, просидевшие в квартире с мёртвыми родителями, находятся в стабильном состоянии. Об этом со ссылкой на врачей детской больницы № 11 в Екатеринбурге сообщает портал E1.



Мальчик и девочка поступили в стационар во вторник, 15 марта, около 17:00 часов (15:00 мск). На данный момент, по словам источника, оба находятся под присмотром медиков, получают питание и уход.

Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков заявил, что родственники уже выразили желание забрать детей себе. Проблем с этим, по его словам, возникнуть не должно.