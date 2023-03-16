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    Врачи в Екатеринбурге рассказали о состоянии детей, которые жили в квартире с трупами родителей

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    Дети, просидевшие в квартире с мёртвыми родителями, находятся в стабильном состоянии. Об этом со ссылкой на врачей детской больницы № 11 в Екатеринбурге сообщает портал E1.

    Мальчик и девочка поступили в стационар во вторник, 15 марта, около 17:00 часов (15:00 мск). На данный момент, по словам источника, оба находятся под присмотром медиков, получают питание и уход.

    Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков заявил, что родственники уже выразили желание забрать детей себе. Проблем с этим, по его словам, возникнуть не должно.

    Соседи погибших рассказали, что забрать малышей готовы их бабушка, тётя и дядя. С родителями мальчика и девочки у родственников были тёплые отношения. Буквально в прошлую субботу они встречались в этой квартире.

    Напомним, двухлетнего мальчика и его младшую сестру нашли в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге. Рядом лежали трупы их родителей. Тревогу забили соседи снизу, когда с потолка начала течь вода. У двери квартиры, где могла произойти протечка, они услышали громкий детский плач и вызвали экстренные службы. Поскольку полиция и спасатели не ехали, мужчины сами вскрыли дверь. Детей вынесли из квартиры и передали медикам в очень плохом состоянии. Предположительно, пара погибла от передозировки наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире подозрительный порошок.

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