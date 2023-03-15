Стали известны подробности трагедии в Екатеринбурге, где двое малышей жили в квартире с трупами родителей

В Екатеринбурге двухлетний мальчик и его младшая сестра несколько дней прожили вместе с разлагающимися телами родителей. О подробностях жуткой трагедии 15 марта рассказало издание E1. Как сообщил один из жителей дома, мальчик пытался попить и уронил в ванной душевую лейку, вода протекла к соседям снизу. Они обратились в МЧС, не зная о трагедии, а затем услышали детский плач.

«Родственники умершей пары рассказали, что те не выходили на связь с воскресенья, и они сегодня забили тревогу, приехали. Внутри квартиры уже был трупный запах, но в подъезде еще нет», — добавил житель дома.



Жильцы самостоятельно вскрыли однокомнатную квартиру: мальчик находился в коридоре, а девочка сидела на диване рядом с мертвой мамой в комнате. «Она вообще не подавала признаков жизни. Даже не плакала. У нее было сильное обезвоживание. Мальчик говорил: «Мама спит» — и плакал, когда дверь вскрывали», — сказал очевидец.

Мертвый мужчина лежал на кухне, на диване. Он родом из Башкирии, около 30 лет , был судим по административным статьям, работал на заводе. Жена находилась дома в декрете. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в квартире подозрительный порошок. Его отвезут на исследование. По предварительной информации, смерть наступила в воскресенье. Дети находились в квартире с телами родителей почти три дня. Их к себе хотят забрать родственники. У малышей остались дядя, тетя и бабушка с дедушкой.