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    Суд отказал православному активисту, требовавшему взыскать миллион с Киркорова из-за номера с крестом

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    Таганский районный суд Москвы отказал православному активисту Михаилу Феодориди в удовлетворении иска к Филиппу Киркорову. Об этом 15 марта сообщили в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Феодориди просил взыскать с Киркорова один рубль и ещё 999 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда.

    Решение суда в законную силу ещё не вступило.

    Напомним, что Феодориди подал иск к певцу из-за того, что тот выступил с крестом. По словам представителя Киркорова Александра Добровинского, музыкальное выступление, о котором идёт речь, было задумано как поклонение Марии Магдалине.

    «Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — добавил он.

    В мае прошлого года Филипп Киркоров в одном из номеров своих юбилейных шоу, которые состоялись в Кремлевском дворце и концертном зале «Октябрьский», забрался на крест с «распятой» внутри него женщиной и исполнил песню «Мария Магдалина». Выступление вызвало неоднозначную реакцию общественности, в том числе РПЦ, где призвали «быть чуткими и внимательными друг к другу». А предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев попросил Генпрокуратуру проверить выступление на нарушение статей Уголовного кодекса.

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