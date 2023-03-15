Суд отказал православному активисту, требовавшему взыскать миллион с Киркорова из-за номера с крестом

Таганский районный суд Москвы отказал православному активисту Михаилу Феодориди в удовлетворении иска к Филиппу Киркорову. Об этом 15 марта сообщили в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Феодориди просил взыскать с Киркорова один рубль и ещё 999 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда.



Решение суда в законную силу ещё не вступило.

Напомним, что Феодориди подал иск к певцу из-за того, что тот выступил с крестом. По словам представителя Киркорова Александра Добровинского, музыкальное выступление, о котором идёт речь, было задумано как поклонение Марии Магдалине.