Хотел рубль, но просит миллион. Православный активист подал к Киркорову иск из-за номера с крестом

Православный активист Михаил Феодориди подал иск к певцу Филиппу Киркорову из-за выступления с крестом. Он принят к рассмотрению, но дата еще не назначена, рассказали 2 февраля ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы.



Музыкальный номер, который «многим не дает покоя», был задуман как поклонение Марии Магдалине, заявил представитель Киркорова Александр Добровинский.



«Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — добавил он.

