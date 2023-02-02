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    Хотел рубль, но просит миллион. Православный активист подал к Киркорову иск из-за номера с крестом

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    Православный активист Михаил Феодориди подал иск к певцу Филиппу Киркорову из-за выступления с крестом. Он принят к рассмотрению, но дата еще не назначена, рассказали 2 февраля ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы.

    Музыкальный номер, который «многим не дает покоя», был задуман как поклонение Марии Магдалине, заявил представитель Киркорова Александр Добровинский.

    «Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — добавил он.

    Феодориди требует от Киркорова миллион рублей, рассказал активист MSK1. «Я хотел на 1 рубль. Так как процесс общественный, а не коммерческий. Но меня переубедили», — говорит он. Организация «Мирный воин», к которой себя относит активист, заявила, что целью подачи иска является в том числе «защита церкви и создание прецедента о денежном возмещении причиненного морального вреда совершённым актом глумления на главный религиозный символ».

    Сам Киркоров извинялся, говорил, что не хотел задеть ничьих чувств и почитает религиозные святыни как верующий человек. По словам певца, номер он посвятил умершей матери.

    В мае Филипп Киркоров в одном из номеров своих юбилейных шоу, которые состоялись в Кремлевском дворце и концертном зале «Октябрьский» забрался на крест с «распятой» внутри него женщиной и исполнил песню «Мария Магдалена». Выступление вызвало неоднозначную реакцию общественности, в том числе РПЦ, где призвали «быть чуткими и внимательными друг к другу». А предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев попросил Генпрокуратуру проверить выступление на нарушение статьей Уголовного кодекса.

    Филипп КиркоровПевецОскорбление верующихКиркоров
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