«Я не вкладывал никакого зла». Киркоров извинился за номер с крестом

Певец Филипп Киркоров принес извинения за номер с крестом во время своего юбилейного шоу. По его словам, оскорбить этим он никого не хотел.



«Я не мог даже предположить, что кого-то задену, и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером «Мария Магдалена», который вошёл в программу моего юбилея в Кремлёвском дворце и концертном зале «Октябрьский»», — написал он в своих соцсетях.



Исполнитель рассказал, что песня посвящена маме, которая умерла в день его рождения.

