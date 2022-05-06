«Я не вкладывал никакого зла». Киркоров извинился за номер с крестом

Певец Филипп Киркоров принес извинения за номер с крестом во время своего юбилейного шоу. По его словам, оскорбить этим он никого не хотел.
«Я не мог даже предположить, что кого-то задену, и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером «Мария Магдалена», который вошёл в программу моего юбилея в Кремлёвском дворце и концертном зале «Октябрьский»», — написал он в своих соцсетях.
Исполнитель рассказал, что песня посвящена маме, которая умерла в день его рождения.
«Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене — исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» — отметил Киркоров.
Филипп Киркоров в одном из номеров своих юбилейных шоу, которые состоялись в Кремлевском дворце и концертном зале «Октябрьский» забрался на крест с «распятой» внутри него женщиной и исполнил песню «Мария Магдалена». Выступление вызвало неоднозначную реакцию общественности, в том числе РПЦ, где призвали «быть чуткими и внимательными друг к другу». А предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев попросил Генпрокуратуру проверить выступление на нарушение статьей Уголовного кодекса.