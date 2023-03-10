Это круче, чем вор у вора. Как встретились Артеев и Ковальчук — две звезды уголовного Петербурга

СК вернет более 100 тысяч долларов Владимиру Артееву, осужденному бизнесмену и брату бывшего председателя петербургского комстроя. Схема удивительная: у него изъяли деньги, а те пропали из СК при посредстве тамошнего «бухгалтера» Ковальчука. Оба за решеткой, а государство расплатится с Артеевым, хотя деньги у него могут не задержаться.

О решении суда стало известно 9 марта : Владимир Артеев — подавал иск к Следственному комитету по поводу 118 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Их когда-то арестовали в рамках уголовного дела, а когда пришло время с их помощью расплатиться с кредиторами бизнесмена, на месте их не обнаружилось. Теперь СК должен будет из казны эти средства вернуть. Вроде, все просто, хотя и необычно, но без пояснений и контекста непонятно

Так уж получилось, что дела с госконтрактами у бизнесмена поперли, аккурат когда его брат — Андрей Артеев — возглавил комитет по строительству . До этого он и сам работал в «Единых решениях». В своих показаниях Владимир Артеев рассказал, что обеспечивал брату «хорошее проживание» уже после назначения его в комитет; тот отрицал любые финансовые взаимоотношения, но признаков взятки не нашли в любом случае. Кроме Артеева следствие занималось его контрагентами. В частности, суд признал виновным в получении взятки Андрея Молоткова, бывшего главу фонда капстроительства. Для него все закончилось штрафом , который не помешал продолжить карьеру руководителя в петербургском отделении ФГУП «РСУ» Управделами президента. Всего по делу «Единых решений» привлекли более десяти человек, вину не признал только один. «Фонтанка» подробно рассказывала о показаниях и событиях этого громкого процесса.

Здесь все более эксцентрично. Начальника финансово-экономического отдела петербургского СК, капитана юстиции Дмитрия Ковальчука вызвали к начальству в январе 2021 года . С полиграфом поинтересовались, нет ли у него игромании, а потом сразу перешли к увольнению. Вскоре стала понятна причина: ревизия нашла недостачу в изъятых по уголовным делам вещдоках, среди которых — деньги и которые были под контролем Ковальчука. Как выяснилось, в 2017–2020 годах эти банкноты уходили на удовлетворении страсти капитана испытывать удачу на спортивном тотализаторе .

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Всего СК не досчитался 306 млн рублей. Сам Ковальчук признал вину и зависимость и получил 5 лет колонии за присвоение и растрату.







Неожиданная встреча

Два таких разных по мотивациям и масштабам героя уголовной хроники на самом деле встретились закономерно. У Артеева в ходе уголовного дела в свое время были арестованы 118 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Впоследствии арест был снят.Но Артеев мало того, что сидит, он еще и банкротится, и требуется конкурсная масса, чтобы рассчитываться под долгам осужденного бизнесмена. Финансовый управляющий год назад обратился в СК с заявлением о передаче средств, на что получил ответ: их нет, так как они тоже были похищены Ковальчуком. Можно только гадать, на какую футбольную команду в итоге их поставил капитан юстиции.Тогда управляющий — от лица Артеева — и подал иск к государству в лице СК, Минфина и Федерального казначейства, потому что с кого-то точно надо взыскать деньги, а не уследили за ними именно в следкоме. Со следкома они и взысканы теперь в пользу Артеева. Правда, логика банкротного процесса подсказывает, что в итоге они могут пойти как раз на расчеты с кредиторами.