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    Это круче, чем вор у вора. Как встретились Артеев и Ковальчук — две звезды уголовного Петербурга

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    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    СК вернет более 100 тысяч долларов Владимиру Артееву, осужденному бизнесмену и брату бывшего председателя петербургского комстроя. Схема удивительная: у него изъяли деньги, а те пропали из СК при посредстве тамошнего «бухгалтера» Ковальчука. Оба за решеткой, а государство расплатится с Артеевым, хотя деньги у него могут не задержаться.

    О решении суда стало известно 9 марта: Владимир Артеев — подавал иск к Следственному комитету по поводу 118 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Их когда-то арестовали в рамках уголовного дела, а когда пришло время с их помощью расплатиться с кредиторами бизнесмена, на месте их не обнаружилось. Теперь СК должен будет из казны эти средства вернуть.

    Вроде, все просто, хотя и необычно, но без пояснений и контекста непонятно

    Артеев



    Артеев, бывший бенефициар ГУ «Единые решения» еще в июне 2021-го был осужден на 4 года за хищение 400 млн рублей. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества, вину он признал. Суть в том, что через компании Артеева уходили на сторону авансы, которые Петербург выдавал на строительство социальных объектов: из 9 таких адресов, за которые они брались, до конца не довели ни одного, включая детскую школу искусств. Волна банкротств в закредитованных фирмах, подконтрольных Артееву, пошла с 2016 года, дошла до него лично и его супруги — этот сюжет потом развился в отдельную судебную линию.


    Так уж получилось, что дела с госконтрактами у бизнесмена поперли, аккурат когда его брат — Андрей Артеев — возглавил комитет по строительству. До этого он и сам работал в «Единых решениях». В своих показаниях Владимир Артеев рассказал, что обеспечивал брату «хорошее проживание» уже после назначения его в комитет; тот отрицал любые финансовые взаимоотношения, но признаков взятки не нашли в любом случае.

    Кроме Артеева следствие занималось его контрагентами. В частности, суд признал виновным в получении взятки Андрея Молоткова, бывшего главу фонда капстроительства. Для него все закончилось штрафом, который не помешал продолжить карьеру руководителя в петербургском отделении ФГУП «РСУ» Управделами президента.

    Всего по делу «Единых решений» привлекли более десяти человек, вину не признал только один. «Фонтанка» подробно рассказывала о показаниях и событиях этого громкого процесса.

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    Ковальчук


    Здесь все более эксцентрично. Начальника финансово-экономического отдела петербургского СК, капитана юстиции Дмитрия Ковальчука вызвали к начальству в январе 2021 года. С полиграфом поинтересовались, нет ли у него игромании, а потом сразу перешли к увольнению. Вскоре стала понятна причина: ревизия нашла недостачу в изъятых по уголовным делам вещдоках, среди которых — деньги и которые были под контролем Ковальчука.

    Как выяснилось, в 2017–2020 годах эти банкноты уходили на удовлетворении страсти капитана испытывать удачу на спортивном тотализаторе.

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    Всего СК не досчитался 306 млн рублей. Сам Ковальчук признал вину и зависимость и получил 5 лет колонии за присвоение и растрату.


    Неожиданная встреча



    Два таких разных по мотивациям и масштабам героя уголовной хроники на самом деле встретились закономерно. У Артеева в ходе уголовного дела в свое время были арестованы 118 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Впоследствии арест был снят.

    Но Артеев мало того, что сидит, он еще и банкротится, и требуется конкурсная масса, чтобы рассчитываться под долгам осужденного бизнесмена. Финансовый управляющий год назад обратился в СК с заявлением о передаче средств, на что получил ответ: их нет, так как они тоже были похищены Ковальчуком. Можно только гадать, на какую футбольную команду в итоге их поставил капитан юстиции.

    Тогда управляющий — от лица Артеева — и подал иск к государству в лице СК, Минфина и Федерального казначейства, потому что с кого-то точно надо взыскать деньги, а не уследили за ними именно в следкоме. Со следкома они и взысканы теперь в пользу Артеева. Правда, логика банкротного процесса подсказывает, что в итоге они могут пойти как раз на расчеты с кредиторами.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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