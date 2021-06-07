Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 7 июня прокурор зачитал фабулу обвинения, из которой следует, что бизнесмен с 2013 года похищал выделенные по госконтрактам авансы. Через подконтрольные Артееву компании «СТС», «СТИК», «Балтэнерго» и «Де Люкс» исчезли не менее 459 миллионов рублей.



Более 400 миллионов рублей Артеев похитил из бюджета Санкт-Петербурга, не достроив ни один из девяти социальных объектов, за которые брался. Еще почти 60 миллионов исчезли на контрактах в Омске и Тамбове.

«С предъявленным обвинением согласен», — заявил Артеев, ранее заключивший с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело слушается в особом порядке, без исследования доказательств. В процессе изучат характеризующие личность бизнесмена документы.