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Основатель ГК «Единые решения» признал вину в хищении 460 миллионов

В Петербурге начали рассмотрение дела бизнесмена Владимира Артеева

Куйбышевский районный суд начал рассматривать уголовное дело основателя группы компаний «Единые решения» Владимира Артеева. Он признал вину.

Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 7 июня прокурор зачитал фабулу обвинения, из которой следует, что бизнесмен с 2013 года похищал выделенные по госконтрактам авансы. Через подконтрольные Артееву компании «СТС», «СТИК», «Балтэнерго» и «Де Люкс» исчезли не менее 459 миллионов рублей.

Более 400 миллионов рублей Артеев похитил из бюджета Санкт-Петербурга, не достроив ни один из девяти социальных объектов, за которые брался. Еще почти 60 миллионов исчезли на контрактах в Омске и Тамбове.

«С предъявленным обвинением согласен», — заявил Артеев, ранее заключивший с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело слушается в особом порядке, без исследования доказательств. В процессе изучат характеризующие личность бизнесмена документы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Фонтанка» рассказывала, что предпринимательский взлет Владимира Артеева совпал с назначением его брата Андрея Артеева председателем комитета строительства Петербурга. За время деятельности ГК «Единые решения» исчезли около 27 миллиардов рублей — бюджетные и заемные средства. Подробнее в материале «Единые — непобедимые».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (18)

AlexOzz
Как-то я задался вопросом стоимости тюремнаго дня у подобных бизнесмэнов и вумэнов. Я просто делил суммы умыкнотаго поочерёдно пополам (с дольщиком, со следствием\судом, с тюремным начальством, потом на количество дней отсидки), и вот какой резалт: Гительсон сидел по 3млн в день, Маркус по 8млн\день... Внимание, вопрос: есть желающие отказаться от подобнаго гешефта?
Norge
Осталось досмотреть серию, как 27 млрд. превратятся в штраф 500 тысяч и освобождение в зале суда с учетом отбытого под следствием. Брат хоть свидетелем был или не знал, не выделял, не брал и вообще первый раз об этом слышит?
Opus
460 млн к 27 млрд - таки хороший гешефт!
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