Основателя ГК «Единые решения» Владимира Артеева приговорили к четырем годам колонии за хищение 400 миллионов

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 29 июня Артеева признали виновным в трех эпизодах мошенничества, назначили реальный срок и удовлетворили иск правительства города на 401 миллион рублей. Еще двадцать миллионов бизнесмен обязан возместить бюджету Тамбовской области.



Суд слушал дело в особом порядке, без исследования доказательств. Артеев заключил сделку со следствием, признав участие в передаче взяток сотрудникам комитета по строительству Петербурга. По этому эпизоду его освободили от уголовной ответственности.