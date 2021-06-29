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Основателя ГК «Единые решения» Владимира Артеева приговорили к четырем годам колонии за хищение 400 миллионов

Брат бывшего председателя комитета по строительству Петербурга получил реальный срок за мошенничество

Куйбышевский суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Артеева в особо крупных хищениях. Он получил четыре года колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 29 июня Артеева признали виновным в трех эпизодах мошенничества, назначили реальный срок и удовлетворили иск правительства города на 401 миллион рублей. Еще двадцать миллионов бизнесмен обязан возместить бюджету Тамбовской области.

Суд слушал дело в особом порядке, без исследования доказательств. Артеев заключил сделку со следствием, признав участие в передаче взяток сотрудникам комитета по строительству Петербурга. По этому эпизоду его освободили от уголовной ответственности.

ГК «Единые решения» начала работу с господрядами после назначения в 2012 году председателем комитета строительства брата осужденного — Андрея Артеева. Получая контракты, бизнесмен похищал авансы. Ни один взятый им объект — девять социальных учреждений — не был достроен. В схеме мошенничества участвовали компании «СТС», «СТИК», «Балтэнерго», «Строительная фирма «Де Люкс».

Всего за время бизнес-деятельности «Единых решений» у их контрагентов исчезло порядка 27 миллиардов рублей. «Фонтанка» рассказывала о становлении империи Артеева.

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Комментарии (14)

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Ах он плут! Экая Шельма , обвел вокруг пальца не сведующих чиновников !
Roteiro
масштаб воровства таков, что немалых бюджетов не хватает чтобы объекты эти достроить
Pupin
Половину из 400 дал, чтобы пощадили.
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