Основателя ГК «Единые решения» Владимира Артеева приговорили к четырем годам колонии за хищение 400 миллионов

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 29 июня Артеева признали виновным в трех эпизодах мошенничества, назначили реальный срок и удовлетворили иск правительства города на 401 миллион рублей. Еще двадцать миллионов бизнесмен обязан возместить бюджету Тамбовской области.
Суд слушал дело в особом порядке, без исследования доказательств. Артеев заключил сделку со следствием, признав участие в передаче взяток сотрудникам комитета по строительству Петербурга. По этому эпизоду его освободили от уголовной ответственности.
ГК «Единые решения» начала работу с господрядами после назначения в 2012 году председателем комитета строительства брата осужденного — Андрея Артеева. Получая контракты, бизнесмен похищал авансы. Ни один взятый им объект — девять социальных учреждений — не был достроен. В схеме мошенничества участвовали компании «СТС», «СТИК», «Балтэнерго», «Строительная фирма «Де Люкс».
Всего за время бизнес-деятельности «Единых решений» у их контрагентов исчезло порядка 27 миллиардов рублей. «Фонтанка» рассказывала о становлении империи Артеева.