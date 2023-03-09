СКР придется выплатить петербургскому бизнесмену 10,5 млн рублей за сидящего бывшего главбуха городского СК

Октябрьский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску осужденного за хищение бизнесмена Владимира Артеева к РФ в лице СК РФ, петербургскому СК, Министерству финансов, Федеральному казначейству о взыскании убытков. От лица отбывающего наказание предпринимателя иск подавал его финансовый управляющий. Об этом 9 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В 2021 году Куйбышевский районный суд наложил арест на имущество Артеева. Арестованы были 118 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Приговором суда средства были освобождены, Арбитражный суд признал бизнесмена банкротом, запустилась процедура реализации имущества.