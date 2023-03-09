СКР придется выплатить петербургскому бизнесмену 10,5 млн рублей за сидящего бывшего главбуха городского СК

Октябрьский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску осужденного за хищение бизнесмена Владимира Артеева к РФ в лице СК РФ, петербургскому СК, Министерству финансов, Федеральному казначейству о взыскании убытков. От лица отбывающего наказание предпринимателя иск подавал его финансовый управляющий. Об этом 9 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В 2021 году Куйбышевский районный суд наложил арест на имущество Артеева. Арестованы были 118 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Приговором суда средства были освобождены, Арбитражный суд признал бизнесмена банкротом, запустилась процедура реализации имущества.
8 февраля прошлого года финансовый управляющий обратился в ГСУ СК по Петербургу с заявлением о передаче изъятых денег. Спустя два месяца он получил ответ, что изъятую валюту похитил бывший главбух управления Дмитрий Ковальчук, ныне также отбывающий наказание. В связи с этим в ГСУ СК признали невозможным возврат ранее арестованных средств.
Истец указал, что к утрате денег Артеева привело бездействие должностных лиц. Суд взыскал с РФ в лице СКР убытки в размере 118 000 долларов США и 20 000 евро (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения). Сумму будут выплачивать из казны.
Прошлой осенью бывший главбух ГСУ СК по Петербургу Дмитрий Ковальчук был приговорен к 5 годам лишения свободы в ИК общего режима. Его признали виновным в присвоении и растрате 306 млн рублей из вещдоков.