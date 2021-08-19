Родные офшоры. Как «Единые решения» засветили тайные активы

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







В Петербурге несколько лет велось расследование хищений на госконтрактах, «распиленных» при сотрудничестве братьев Артеевых — председателя комитета и бенефициара «Единых решений». Следственный комитет не добрался до их кошельков. Место, где могут деньги лежать, указало неприметное банкротное дело.

Положительный баланс

Карта «Единых решений» на финансовом столе казалась давно отыгранной. Холдинг аннулировал репутацию феноменальной результативностью — 100 % недостроенных объектов в Петербурге. Связанные с «Едиными решениями» компании позакрывались под предлогом нерентабельности. Владимир Артеев и его бывшая супруга Мария Дартау с совместным долгом более 5 миллиардов рублей без видимых последствий обанкротились. Полученные четыре года за мошенничество бизнесмен пытается оспорить, 17 августа жалобу на приговор зарегистрировал горсуд.



Не уничтоженным оставался один осколок артеевской империи — компания «ГСК Лаврский», имевшая в Москве инвестконтракт с мэрией на строительство роскошного апарт-отеля. Собрав деньги с полусотни дольщиков, задолжав столичному правительству полмиллиарда и не расплатившись с контрагентами, застройщик тоже обанкротился.

От других связанных с «Едиными решениями» фирм «Лаврский» отличался положительной балансовой стоимостью активов. Они оценивались в 1,3 миллиарда рублей.

Виргиния

После банкротства «Лаврского» его кредитором объявил себя виргинский офшор «Тредпойнт Файнэншиэл». Через суд он потребовал от застройщика 500 миллионов рублей по договорам займа и поручительства. Еще более 100 миллионов из конкурсной массы хотели получить юрлица «Донк» и «Северная лесопромышленная компания».

Вместо автоматического включения заявок в реестр требований судья арбитражного суда Москвы Евгения Луговик покопалась в конечных собственниках должника и претендентов. Бенефициаром ГСК «Лаврский», выяснила она, является Мария Дартау.



Офшор принадлежит еще одной иностранной компании «Альбион Партнерс», а в списке акционеров фигурирует единственная фамилия — Дартау.

Компания «Донк» принадлежала закрытому акционерному обществу «Единые решения», единственным участником которого был Владимир Артеев, а Дартау возглавляла ЗАО с 2007 по 2016 год.

«Северная лесопромышленная компания» (СЛК) погорела на фамилии представителя. Юрист Рогова одновременно с СЛК защищала интересы «ГСК Лаврский».

Обратная реакция

Арбитражный суд отдал должное непрозрачности корпоративной структуры «Единых решений», но счел доказанным то, что должник и потенциальные кредиторы — одна группа лиц, которую по-прежнему контролируют Владимир Артеев и Мария Дартау. Фактический контроль не всегда обусловлен юридическими признаками аффилированности, отмечалось в постановлении пленума Верховного суда 2017 года по вопросам банкротства. Конечный бенефициар, не имеющий формальных полномочий, в раскрытии своего статуса не заинтересован и старается завуалировать свое влияние на должника.



Суд посчитал подозрительными, с признаками мнимости, сделки контролируемых Артеевым и Дартау компаний.

Отказ «Тредпойнту», «Донку» и СЛК запустил обратную реакцию. Арбитражный суд Москвы аннулировал шесть сделок «ГСК Лаврского» почти на 500 миллионов рублей. Эти деньги переводились со счетов застройщика на связанные с Артеевым компании в тот период, когда открылись продажи апартаментов. Сумму велено изыскать и вернуть в конкурсную массу «Лаврского».

В октябре 2021 года арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление о привлечении Владимира Артеева и Марии Дартау как контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам «Лаврского». Они не ограничиваются реестром требований кредиторов. Артеев и Дартау, по замыслу конкурсного управляющего, должны будут своим имуществом расплачиваться с будущими кредиторами. В первую очередь имеются в виду дольщики апарт-отеля.

Поиск денег

До банкротства «Лаврского» считалось, что Артееву и Дартау нечем расплачиваться с кредиторами. Следственный комитет в долгом расследовании хищений на бюджетных стройках Петербурга безуспешно искал имущество пары. А оно рядом.



В период расцвета «Единых решений» Мария Дартау активно приобретала недвижимость. На нее были оформлены две квартиры на Аптекарской набережной и Лиговском проспекте, два земельных участка на 50 соток и два дома площадью 400 квадратных метров на берегу Суходольского озера в Приозерском районе Ленинградской области. Общая кадастровая стоимость объектов недвижимости составляет 32 миллиона рублей, рыночная превышает 200 миллионов.

Незадолго до личного банкротства Дартау избавилась от имущества, переписав его на своих родственников, выяснил суд и запретил Росреестру регистрировать сделки со спорной недвижимостью. От этого решения пострадали добросовестные приобретатели, которым родня Дартау оперативно перепродала имущество. Замысел кредиторов — оспорить всю цепочку сделок и вернуть квартиры, землю и дома в конкурсную массу.

После возбуждения уголовного дела «Единых решений» Мария Дартау выехала в Латвию. С 2011 года у нее открыт счет в латвийском Rietumu Banka.

Личные дела Владимира Артеева после неудачной попытки подключиться к банкротству «Лаврского» тоже пришли в движение. Кредиторы бизнесмена — среди них Сбербанк и Банк Москвы — рассчитывают реанимировать поиски имущества. Они крайне недовольны инертностью конкурсного управляющего Юрия Молоканова, которому, отметим ради справедливости, исполнилось 73 года. 17 августа в федеральном реестре банкротств появился анонс сентябрьского собрания кредиторов. Первый пункт повестки: «Признать Молоканова Юрия Викторовича, которого конкурсные кредиторы никогда не видели, номинальным арбитражным управляющим».



Юрий Молоканов воздержался от разговора с «Фонтанкой».

Деньги Артеева, кроме зарубежных счетов, ищут на электронных кошельках платежных систем, работающих с криптовалютой, у родственников и детей бизнесмена.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка: В июне 2021 года Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил Владимира Артеева к четырем годам общего режима за хищение более 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на возведение социальных и культурных объектов. Допуск к подрядам Смольного группа компаний «Единые решения» получила после назначения брата Артеева Андрея председателем комитета строительства.

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по даче взяток Андрею Артееву, несмотря на показания бизнесмена о том, что он платил деньги брату и фактически содержал его. Следствие сочло помощь родственной заботой.

Владимир Артеев дал показания на подчиненных. Их дело рассматривает Куйбышевский суд.

По подсчетам «Фонтанки», за время деятельности «Единых решений» на строительном рынке Петербурга исчезли 27 миллиардов рублей, в том числе невозвратных кредитов в банках.

