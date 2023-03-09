Десять полицейских пострадали в Тбилиси. Митингующие прорвались к картинам Пиросмани

В ходе протестов в Тбилиси около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени тяжести. После акции задержаны 66 человек, а в целом за два дня — 133 человека. Об этом 9 марта сообщили в МВД Грузии, передаёт Sputnik Грузия.



По данным полиции, митингующие повредили ограждения и входные двери здания парламента, разбили окна, сняли железные решетки и забросали здание пиротехникой и разными предметами, а также повредили фасады зданий на проспекте Руставели, разбили витрины магазинов и имущество, принадлежащее тбилисской мэрии. Они швыряли коктейли Молотова, перевернули и подожгли несколько полицейских машин, повредили пожарную машину.

