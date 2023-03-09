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    Десять полицейских пострадали в Тбилиси. Митингующие прорвались к картинам Пиросмани

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    В ходе протестов в Тбилиси около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени тяжести. После акции задержаны 66 человек, а в целом за два дня — 133 человека. Об этом 9 марта сообщили в МВД Грузии, передаёт Sputnik Грузия.

    По данным полиции, митингующие повредили ограждения и входные двери здания парламента, разбили окна, сняли железные решетки и забросали здание пиротехникой и разными предметами, а также повредили фасады зданий на проспекте Руставели, разбили витрины магазинов и имущество, принадлежащее тбилисской мэрии. Они швыряли коктейли Молотова, перевернули и подожгли несколько полицейских машин, повредили пожарную машину.

    По данным «Спутника», национальная галерея, расположенная на проспекте Руставели, тоже заявляет об ущербе.

    «Участники акции выломали двери и заняли первый выставочный зал галереи, где расположена постоянная выставка Пиросмани. К счастью, экспонаты не пострадали, а участников акции через несколько минут вывели из выставочного пространства», — говорится в сообщении музея.

    Акции протеста в Тбилиси начались 7 марта, когда парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, и продолжались 8 марта. На пункте пропуска «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка в сторону России. Что стоит за этими событиями, объяснил на «Фонтанке» политолог.

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