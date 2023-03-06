Минобороны рассказало о визите Шойгу в Мариуполь

Минобороны показало кадры визита министра Сергея Шойгу в Мариуполь. Глава ведомства проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ведомства.
Минобороны РФ
«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий», — говорится в публикации ведомства.
Также Сергей Шойгу осмотрел построенный многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных домов.
Как уточняет ведомство, здания были возведены военными строителями.