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    Минобороны рассказало о визите Шойгу в Мариуполь

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    Минобороны показало кадры визита министра Сергея Шойгу в Мариуполь. Глава ведомства проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ведомства.

    Минобороны РФ

    «В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий», — говорится в публикации ведомства.

    Также Сергей Шойгу осмотрел построенный многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных домов.

    Как уточняет ведомство, здания были возведены военными строителями.

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    МинобороныСергей ШойгуМариуполь
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