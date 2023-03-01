Электрички, автовокзалы и закрытые станции. В метро вешают новую схему, посмотрите на нее

Судя по картинке, помимо актуальных линий метро, на карте отдельно отметят, что «Чернышевская» и «Ладожская» (с 4 марта) закрыты на реконструкцию и ремонт и откроются только в 2024 году.
Кроме того, впервые на подземной схеме обозначена линия пригородных поездов — это недавно запущенное ОЖД тактовое движение от Витебского вокзала до Павловска. Указано время пешеходного перехода при пересадке. В легенде к карте — куар-код, по которому все детали этого направления.
По данным «Фонтанки», новые схемы начнут появляться в вагонах и вестибюлях с 4 марта. Заменить предстоит более 6 тысячи схем.