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    Электрички, автовокзалы и закрытые станции. В метро вешают новую схему, посмотрите на нее

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    Судя по картинке, помимо актуальных линий метро, на карте отдельно отметят, что «Чернышевская» и «Ладожская» (с 4 марта) закрыты на реконструкцию и ремонт и откроются только в 2024 году.

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    Кроме того, впервые на подземной схеме обозначена линия пригородных поездов — это недавно запущенное ОЖД тактовое движение от Витебского вокзала до Павловска. Указано время пешеходного перехода при пересадке. В легенде к карте — куар-код, по которому все детали этого направления.

    По данным «Фонтанки», новые схемы начнут появляться в вагонах и вестибюлях с 4 марта. Заменить предстоит более 6 тысячи схем.

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    ПетербургМетроТранспортЭлектричка
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